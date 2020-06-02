МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск о защите деловой репутации, поданный пиво-безалкогольным комбинатом "Очаково" к сетевому изданию "Росконтроль", следует из опубликованного решения суда.

По мнению истца, его деловую репутацию умаляет информация на сайте ответчика о том, что в маркировке кваса "Очаковский" отсутствует информация о содержании в нем диоксида серы. Истец требовал признать информацию не соответствующей действительности и опровергнуть ее как на сайте "Росконтроля", так и в передаче "Естественный отбор" на телеканале ТВЦ.

Диоксид серы – пищевая добавка, которая относится к консервантам, антиокислителям и обозначается кодом Е220. Ее употребление может вызвать у некоторых людей аллергические реакции и противопоказано при отдельных видах заболеваний. В соответствии с нормами Технического регламента Таможенного союза, если содержание такой добавки превышает 10 миллиграммов на один литр, производитель должен размещать соответствующую информацию на этикетке.

Как установил суд, содержание добавки в квасе истца подтверждается протоколом испытания, проведенного по заказу ответчика аккредитованным ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры".

"Сведения, содержащиеся в спорном сообщении, не порочат деловую репутацию истца, носят информационный характер и соответствуют действительности, в связи с чем исковые требования истца подлежат отклонению в полном объеме", — указал суд в решении. Судебный акт пока не вступил в законную силу, на него в течение месяца может быть подана апелляционная жалоба.

"Росконтроль" – некоммерческая, негосударственная организация в области контроля качества и безопасности товаров и услуг, которая объединяет ряд исследовательских лабораторий и научных институтов РФ. Компания "Очаково" — крупнейшее российское предприятие пиво-безалкогольной отрасли.