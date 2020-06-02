МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" рассматривает реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном разделе в совместных проектах "Яндекса" и Сбербанка, о котором компании могут объявить уже в июне. В частности, изданию The Bell об этом рассказали четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

"Яндекс" рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях", — сообщили в пресс-службе.