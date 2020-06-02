МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль лоукостера "Победа" по МСФО в первом квартале 2020 года составила 492 миллиона рублей против убытка в 1,781 миллиарда рублей годом ранее, следует из презентации "Аэрофлота" по финрезультатам первого квартала.

Так, согласно данным презентации, выручка лоукостера в отчетном периоде выросла на 33,1%, до 11,114 миллиарда рублей, операционные расходы – на 11,2% до 10,45 миллиарда рублей, операционная прибыль составила 664 миллиона рублей против убытка в 1,045 миллиарда годом ранее, скорректированная чистая прибыль – 492 миллиона рублей против убытка в 1,781 миллиарда рублей за первый квартал 2019 года.

"Победа", несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию в отрасли, даже улучшила результаты в первом квартале. Полагаю, что рост выручки на 33% не является неожиданностью. <…> Впечатляющая чистая прибыль в сравнении с более низкими результатами первого квартала предыдущего периода, особенно учитывая, что первый квартал обычно приносит убытки", — прокомментировал замглавы "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.