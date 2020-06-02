МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. АК "Алроса" подвела итоги первого этапа цифрового тендера по продаже крупных алмазов, который проходил в период с 15 по 29 мая, в ходе торгов выкуплено 102 алмаза из боксов размерности 5-10 карат, говорится в сообщении компании.

В рамках поддержки клиентов в кризисное время "Алроса" впервые в истории своих продаж выбрала поштучную реализацию алмазов из боксов. Таким образом, долгосрочные клиенты компании получили возможность точечно пополнить свои запасы: ознакомившись с цифровыми копиями алмазов, они отобрали и приобрели алмазное сырье с наиболее подходящими характеристиками.

Начало второго этапа цифрового тендера запланировано на 3 июня. В нем смогут принять участие не только долгосрочные, но и другие клиенты компании. На торги будет выставлено более 700 алмазов той же размерной категории — 5-10 карат.

"Результаты первого этапа цифрового тендера подтверждают, что на рынке сохраняется спрос на алмазное сырье, и мы видим готовность наших клиентов использовать онлайн-канал продаж алмазов. Формат тендера дает им возможность делать свои ставки, отталкиваясь от резервной цены. К участию во втором этапе цифрового тендера мы также пригласили компании, которые работают с нами на споте и аукционах. Это важный шаг в реализации расширения каналов продаж и дальнейшей цифровизации системы продаж и маркетинга", — прокомментировал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев.

Цифровой тендер основывается на технологии цифровых двойников, при помощи которой покупатели получают доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа. "Алроса" проводит пилотные цифровые тендеры с октября 2019 года в дополнение к традиционной схеме продаж.

Информация, собранная в результате 3D сканирования алмаза, включает детальные сведения о его форме, внутренних включениях, цвете и уровне флуоресценции.