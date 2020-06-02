МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" ожидает возобновления международных рейсов из РФ в третьем квартале 2020 года, сообщил в ходе телефонной конференции директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов.

"Международные перелеты, как ожидается, возобновятся в третьем квартале", — сказал Батанов.

Он отметил, что, по мнению компании, самые низкие объемы перевозок в этом году пришлись на апрель и май.

"К концу осени внутренние перевозки, надеемся, восстановятся до нормального уровня", — сказал Батанов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.