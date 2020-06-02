МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат" со 2 июня начал работать в Московской и Ленинградской областях, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что услуга доступна для жителей из Троицкого и Новомосковского административных округов, Мытищ, Щёлково, Королёва, Долгопрудного, Лобни, Химок, Сходни, Красногорска, Нахабино, Одинцово, Румянцево, Внуково, Видного, Домодедово и нескольких районов Ленобласти. Курьеры "Самоката" также будут доставлять товары в дачные кооперативы в рамках новой зоны покрытия.

Заказы для пользователей в области будут доставляться бесплатно за 40-60 минут. В зависимости от района минимальная сумма заказа в новых зонах покрытия составит от 500 до 1000 рублей. В ранее действующих зонах доставки "Самоката" условия останутся прежними: доставка в течение 15-30 минут с минимальной суммой заказа от 100 рублей.

"Доставка в область за 40 минут — самое медленное, что случалось с "Самокатом". Но в ближайшее время и в области наши пользователи смогут получать заказы так же быстро, как и жители Москвы и Санкт-Петербурга", — приводятся в сообщении слова основателя сервиса "Самокат" Вячеслава Бочарова.

В сообщении также уточняется, что доставкой заказов в Московской и Ленинградской области займутся курьеры "Самоката" на автомобилях каршеринга YouDrive и "Делимобиль". Ранее благодаря партнерству с этими сервисами, "Самокат" за неделю вывел доставку в 28 новых районов Москвы и дополнительно привлек более 800 тысяч потенциальных пользователей.