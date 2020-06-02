МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне ситуации с коронавирусом ведет переговоры о переносе поставок самолетов до лета 2021 года, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Мы уже находимся в процессе переговоров и с нашими лизинговыми компаниями, и с производителями, и это тяжелые переговоры, пытаемся найти решение. Не могу пока сказать о финальном решении, но мы пытаемся сдвинуть поставки на более поздние сроки. И, конечно, мы пытаемся сдвинуть их до лета следующего года", — сказал Чиханчин.

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество самолетов группы "Аэрофлот" составляло 359 единиц. В 2020 году, как сообщалось ранее, группа должна получить 55 новых самолетов, 13 выбудут из парка.

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев в конце апреля рассказал, что компания договаривается с лизингодателями об изменении условий лизинговых платежей на фоне ситуации с коронавирусом. На тот момент "ВТБ Лизинг" уже дал авиакомпании отсрочку по лизинговым платежам по 67 самолетам на общую сумму в 190 миллионов долларов. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в середине мая сообщил, что Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании.