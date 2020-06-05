ЛОНДОН, 5 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Глава IAG (акционер British Airways) Уилли Уолш рассматривает возможность подать в суд на правительство Великобритании, принявшее решение о введении двухнедельного карантина для иностранных туристов, въезжающих в страну — соответствующее заявление топ-менеджер сделал в эфире телеканала Sky News.

По мнению Уолша, требование об обязательной изоляции после приезда в Великобританию негативно отразится на планах авиакомпаний возобновить осуществление авиарейсов в июле.

"Мы считаем это иррациональным и непропорциональным решением, мы рассматриваем возможность оспаривания этих требований в юридическом порядке и сегодня обсудим это с юристами", — приводятся его слова.

Ранее British Airways сообщала, что намерена в июле возобновить около 40% авиарейсов по мере ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Уолш со своей стороны также ранее отмечал, что IAG не ожидает быстрого возврата пассажирского спроса на авиаперелеты до уровня прошлого года, которого можно достигнуть лишь к 2023 году.