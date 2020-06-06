МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19 "Илсира" (Левилимаб) российской биотехнологической компании Biocad, следует из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения.

Как поясняли ранее в Biocad, компания получает госрегистрацию на препарат в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом — опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

В настоящий момент клинические исследования третьей фазы продолжаются для подтверждения эффективности лекарства именно при осложнениях коронавирусной инфекции, это необходимо для получения постоянного регистрационного удостоверения. Как 20 мая сообщали в компании, к испытаниям подключены 13 медицинских центров, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.

Применение "Илсиры" возможно только в условиях стационара, отмечается в инструкции к препарату. "Показания к применению: угрожающий жизни острый респираторный дистресс-синдром, сопровождающийся повышенным высвобождением цитокинов", — говорится в реестре.

Согласно последним временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, для лечения цитокинового шторма при COVID-19 применяются блокаторы интерлейкина-6 (ИЛ-6) — моноклональные антитела к ИЛ-6 рецептору. "Илсира" (Левилимаб) — это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6.

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и с бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулез.