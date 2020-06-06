МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. IKEA в понедельник, 8 июня, возобновит работу магазинов в Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе, говорится в сообщении компании.

"В понедельник, 8 июня, ИКЕА возобновит работу четырех магазинов: ИКЕА Самара, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Нижний Новгород и ИКЕА Уфа. Для соблюдения социальной дистанции количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что посещение магазинов для покупателей будет возможно только в средствах индивидуальной защиты: в Самаре и Ростове-на-Дону — в масках, в Нижнем Новгороде и Уфе — в масках и перчатках. На ряд услуг в магазинах рекомендуется предварительно записаться через сайт.

IKEA также указывает, что посетители могут узнать степень загруженности магазина на российском сайте компании — она отображается в виде светофора, показывающего низкий, средний или высокий уровень загруженности. В среду, 3 июня, открылись несколько магазинов сети в Москве, магазины в других регионах остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA.