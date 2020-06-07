МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сразу три фактора – ослабление коронавируса, снятие ограничительных мер и наступившее лето – приводят к снижению панических настроений в обществе. Им на смену приходит желание расслабиться после перенесенного стресса – попутешествовать, провести отпуск на море, просто сменить обстановку. На этом фоне многие из нас задаются вопросом – когда ждать возобновления полноценного авиасообщения внутри России и на международных рейсах?

По данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле — на 29,5%. Пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом на 87,3%. На этом фоне власти выделили на поддержку авиаперевозчиков 23,4 млрд рублей, ожидаются и другие меры вроде налоговых льгот и моратория на повышение аэропортовых сборов. Однако полноценно "вздохнуть" отрасль сможет лишь после того, как самолеты вновь начнут летать.

Представители ряда зарубежных авиакомпаний уже выразили надежду на начало сообщения с другими странами уже в июне-июле. Скорое открытие границ обещают страны, тесно завязанные на туризм – Испания, Италия, Греция, Болгария. Турция уже возобновила авиасообщение, а с середины июня возобновляет его с рядом стран Европы.

Российские представители власти и авиаотрасли пока осторожнее в высказываниях. По словам президента Владимира Путина, нужно все тщательно продумать и предусмотреть. В "Аэрофлоте" ожидают возобновления международных рейсов из РФ в третьем квартале 2020 года, а в "Уральских авиалиниях" – в августе–сентябре.

Схожего мнения придерживается и Ассоциация туроператоров России.

"По оценкам коллег из авиационной отрасли, они ожидают поэтапное, постепенное, может не по всем странам, восстановление международного сообщения в третьем квартале. Когда это точно будет – июль, август или сентябрь – не понятно. И эта неопределенность, конечно, очень мешает планированию деятельности туроператорских компаний", — сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Минтранс планирует восстановить внутренние перевозки в этом месяце, а в июле рассчитывает возобновить международные полеты. В целом, по данным министерства, пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2020 году может упасть на 53-75%.

Участники рынка полагают, что на нормальный уровень внутренние перевозки должны вернуться ближе к концу осени, а международные – не раньше лета 2021 года. Но есть и более оптимистичные оценки. "Мы ожидаем нормализации авиасообщения с основными европейскими столицами к осени и возврат к обычным международным полётам, включающим крупнейшие хабы к зиме", — сообщил "Прайм" источник в Aviasales.

НЕБО ПРИОТКРЫВАЕТСЯ ПО ЧАСТЯМ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, возобновление авиасообщения зависит от трех факторов — эпидемиологической ситуации, открытии границ другими странами и экономической целесообразностью. Проще говоря, власти должны решить, что выгоднее — дать авиаперевозчикам работать, нежели без конца их спонсировать. Для работы на наиболее рентабельных международных направлениях другие страны должны открыться, а риски пандемии - отступить.

"Практически все страны границы сперва приоткрывают: где-то начинают взаимные полёты только со странами, где нормальная эпидситуация, где-то пускают лишь граждан определенных стран или путешественников со справкой об отсутствии коронавируса", — рассказали в "Туту.ру".

Первыми границы обещают открыть Бахрейн, Болгария, Катар и Греция – уже 10 июня. За ними последуют такие страны, как Австрия, Германия, Япония, Швейцария, Чехия и еще ряд других – они откроются с 15 июня. С 20 июня доступными для путешественников могут стать Казахстан и Нидерланды, с 22-го подключатся еще 11 стран, среди которых Словакия и Норвегия. С 1 июля список станет еще шире — откроется даже Китай (но только Пекин). Россия, по мнению компании, откроет границы с 15 июля.

Вместе с тем, россияне, устав от самоизоляции, уже горят желанием паковать чемоданы. По данным "Туту.ру", 56,8% купивших билеты за рубеж, планируют путешествие в июне. Еще 34,7% настроены на июль, август планируют 4,8%. Число купивших билеты на осенние месяцы – порядка 1%.

По данным исследования Aviasales, большинство россиян (46%) готовы путешествовать уже в июле, на втором месте август (29%) и сентябрь (16%).

ОТДЫХАЕМ НА РОДИНЕ

Но массовыми зарубежные поездки вновь станут лишь после того, как вновь заработает туриндустрия. Для туристических чартеров небо, скорее всего, откроется только в октябре, прогнозируют в "Туту.Ру". В Biletix.ru ожидают восстановления спроса на 50% от предыдущих показателей к концу этого года.

Но этого мало – необходимо еще наладить контакты с зарубежными партнерами, забронировать трансфер и места в гостиницах, обеспечить экскурсионную программу и сопровождение.

Все это заработает в привычном нам режиме не ранее следующего года, полагают эксперты. Главным сдерживающим фактором является коронавирус, но есть еще экономические и политические причины, считает заместитель директора Института гостеприимства Университета "Синергия" Георгий Ташкер.

"Сейчас подходящий момент для усиления развития внутреннего туризма и отдыха. Зачем "дарить" сбережения на отдых наших людей другим странам, в то время как надо усиливать потребительскую активность в нашей стране. Неделю назад проходила информация о том, что гостиницы курортов нашей страны на июль и август загружены на 70%. Конечно, потребителям, которые планировали свой отдых за границей и откладывали с этой целью деньги, ничего не остается делать, как потратить эти накопления, например, в Сочи", — говорит он.

Исходя из этого, авиасообщение будет, прежде всего, налажено на отечественных курортных направлениях – возможно, оно даже превзойдет докризисные показатели. Для этого есть все возможности. Тем более, что цены на перелеты авиакомпании установили ниже по сравнению с предыдущим годом. А вот справятся ли с потоком туристов наши гостиницы — это еще вопрос — существуют рекомендации и требования по санитарии и гигиене, которые необходимо выполнять для нераспространения инфекции, напомнил эксперт.

ОТДЫХ СТРОГОГО РЕЖИМА

На данный момент в этом большие сомнения. 1 июня Краснодарский край открылся для туристов, но лишь частично – установленные Роспотребнадзором требования соблюдают около 200 домов отдыха, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске и других муниципалитетах. Открылись также санатории, имеющие медицинские лицензии. С 1 июня доступна примерно треть действующих пляжей.

При этом многие отказываются от туров из-за введенных ограничений: обязательная сдача тестов на коронавирус, заселение в номера строго по одному (если это не семья), очереди на пляж, отсутствие развлечений. И, скорее всего, подобное в той или иной мере продлится в течение всего лета.

Ясно, что в этом году туристический сезон в России будет скомкан, а первые организованные туристы отправятся за рубеж осенью. Их будет немного, поэтому надеяться на возвращение прежних оборотов туркомпании смогут не раньше, чем через год.