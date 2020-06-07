МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Первые внутренние проверки "Норильского никеля" после аварии на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК") в Норильске завершатся в июне, получить результаты по всем проверкам планируется до конца года, следует из сообщения компании.

"Проверки резервуарного парка сейчас проходят не только на объектах НТЭК, но также и на других предприятиях, в частности, на ТТК (Таймырская топливная компания). Первые проверки уже в июне (будут завершены). В течение этого года проверки также будут продолжаться", — рассказал директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин, слова которого приведены в сообщении.

Внутренние службы "Норникеля", помимо состояния топливных баков, проверяют состояние свай и грунта.

Уткин сообщил также, что соседний с поврежденным бак для топлива на ТЭЦ-3 полностью исправен. "Точно могу сказать, что он (бак) исправен, он прошел экспертизу безопасности. Он проходил в 2019 году, как и все баки проходят, внеплановые проверки. Но на всякий случай, чтобы не произошло еще и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо из этого бака", — отметил он.

Кроме того, стало известно, что МЧС России увеличивает численность группировки специалистов и техники в Норильске для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.