МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Называть дату возобновления рейсов за рубеж рано, сначала надо поэтапно наладить полеты по РФ с соблюдением мер против COVID-19, аэропорты и авиакомпании в большинстве случаев соблюдают эти меры, но также имеют место факты нарушения, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас ещё рано. Безусловно, в будущем полёты из РФ в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи. Во-первых, нужно поэтапно наладить авиаперевозки внутри страны с соблюдением всех мер противодействия распространению COVID-19", — сказали в пресс-службе.

"Проверки соблюдения этих мер проводятся регулярно, в том числе инспекторами Ространснадзора. Результаты проверок говорят о том, что в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают меры, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Но также имеют место факты нарушения этих мер", — добавили в Минтрансе.

Речь, в частности, идет о случаях скученности пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к воздушному судну. В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все необходимые усилия для обеспечения неукоснительного выполнения противоэпидемиологических мер в процессе восстановления внутрироссийского авиасообщения.

"Во-вторых, Минтранс активно сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором в деле восстановления внутреннего туризма. Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности. Считаем эти два направления работы приоритетными в настоящий момент", — сказали в пресс-службе.

"О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристический отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны", — добавили в ведомстве.