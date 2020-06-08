МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Два ближайших вывозных рейса с индонезийского острова Бали 11 и 14 июня будут последними, попасть на них смогут жители всех регионов РФ, после чего улететь с острова можно будет только после восстановления регулярного авиасообщения, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Внимание, корректировки. На рейс: SDM6296 Денпасар — Казань 11 июня 2020 в 09.15, SDM6296 Денпасар — Красноярск 11 июня 2020 в 09.15 (это один рейс, который долетит с Бали в Казань, после чего часть пассажиров полетит в Красноярск — ред.), AFL6296 Денпасар — Москва — Санкт-Петербург 14 июня 2020 в 09.15, AFL6296 Денпасар — Ростов- на- Дону 14 июня 2020 в 09.15 (это также один рейс, который прилетит в Москву, откуда пассажиры полетят в Петербург и Ростов — ред.) смогут попасть все граждане России", — сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Бали — РФ".

Представитель министерства призвал всех желающих попасть на рейсы регистрироваться на сайте госуслуг.

"Это последние рейсы из Денпасара. Они завершат программу содействия по возвращению наших соотечественников в Россию. Вернуться в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения", — предупредил представитель Минкомсвязи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.