ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург в июле, билеты по этим направлениям доступны с августа, следует из системы бронирования перевозчика.

Компания сообщала 18 мая, что планирует сосредоточиться на ключевых центрах и в июле начнет рейсы среди множества городов Европы в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

"Отмена рейсов в июле связана с ранее введёнными ограничениями на перевозки. На текущий момент мы не комментируем дату возобновления рейсов в Россию", — отметили в пресс-службе Finnair.

По последним данным, авиакомпания в июне выполняет рейсы в такие города Европы как Таллин, Рига, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Берлин, Франкфурт, Амстердам, Цюрих, Лондон, Париж и Брюссель.