МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. РЖД предоставляют скидку 38% к тарифу на перевозки зерна и зернобобовых культур в направлении портов Каспия, сообщила компания.

"Для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт правление ОАО "РЖД" под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова приняло решение о снижении тарифа на перевозки зерна и зернобобовых культур на припортовые станции Каспийского бассейна. Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы", — говорится в сообщении РЖД.

Кроме того, РЖД ввели скидку 25% к тарифу на экспорт железорудного сырья и удобрений, обычно следовавших в порт Мурманск, по альтернативным направлениям, сообщила компания.

"Правление ОАО "РЖД" под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова приняло решение о снижении тарифа на экспортные перевозки железорудного сырья и удобрений, обычно следовавших в порт Мурманск, по альтернативным направлениям. Понижающий коэффициент 0,75 (скидка 25%) к существующим тарифам будет действовать до восстановления железнодорожного сообщения, прерванного в результате стихийного бедствия и обрушения моста через реку Кола в Мурманской области", — говорится в сообщении.