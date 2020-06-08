МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов в РФ до 16 июня, сообщает российский Минтранс.

"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 июня", — говорится в сообщении.

На 9 июня намечены три рейса российских авиакомпаний. Из Тель-Авива в Москву "Аэрофлот" планирует доставить около 300 россиян, "ЮТэйр" из Ташкента в Москву – около 200, "Аврора" из Токио во Владивосток – около 120.

Как ожидается, 10 июня будут выполнены два рейса авиакомпании "Армения" из Еревана в Краснодар и Минеральные Воды. Планируется рейс из Каира в Москву, его выполнит египетская авиакомпания Egypt Air. Из российских городов иностранные авиакомпании планируют осуществить вывоз своих граждан.

"Аэрофлот" 10 июня доставит россиян из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву, "Аврора" – из Пхукета во Владивосток, "Уральские авиалинии" – из Дубая в Казань. Два рейса ожидается 11 июня. "Россия" и "Аэрофлот" вернут в Москву россиян из Денпасара и Бангкока. Затем "Аэрофлот" организует в Шереметьево трансфер пассажиров данных рейсов в Казань и Красноярск.

На 12 июня запланирован рейс Royal Flight из Кейптауна и Касабланки в Москву. В этот же день "Аэрофлот" доставит соотечественников в столицу из Парижа. "Россия" и "Аэрофлот" планируют 13 июня два вывозных рейса из Гоа и Бангкока в Москву. Далее часть пассажиров "Аэрофлотом" будут доставлены в Ростов-на-Дону. Авиакомпания также выполнит вывозные рейсы из Лондона и Оша в Москву.

"Аэрофлот" 14 июня планирует доставить в Москву россиян из Денпасара и Хошимина. Часть из них будет перевезена в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург трансферными рейсами. Ожидаются вывозные рейсы "Аэрофлота" из Бишкека и Сеула. 15 июня "Аэрофлот" доставит соотечественников в Москву двумя рейсами из Еревана и Анталии, а затем часть из них перевезет в Казань и Махачкалу. Также на 15 июня запланирован рейс Royal Flight из Дубая в Москву. 16 июня в графике рейс "Аэрофлота" из Дели в Москву.

"Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал Госуслуг. Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на портале Госуслуг и получения информации о включении их в список вывозного рейса.

Рабочая группа Росавиации продолжает свою деятельность в постоянном режиме", — говорится в сообщении.

Больше всего российских граждан, желающих вернуться на Родину, остается в странах Юго-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если мы говорим не о тех, кто находится и живет там и кому не требуется помощь, а именно о тех, кто требует помощи, кому нужно экстренно вернуться, все равно остается Юго-Восточная Азия. Таиланд, Индия, вот этот регион", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

"Но сейчас у нас остаются еще Штаты, потому что рейсы туда направляются с определенной периодичностью, и Латинская Америка", — добавила Захарова.

Говоря о вывозных рейсах из Латинской Америки, она отметила, что это "сложнейшие операции".

"Потому что брали страны, они все были перекрыты, и собирали людей в одной точке — сами люди добирались, помогали. Все это делалось по цепочке, российские посольства передавали друг другу документально людей, поддерживали их с точки зрения оформления транзитных документов, транспортной логистики и дальше на вывозной самолет подсаживались, и он улетал", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.