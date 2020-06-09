МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российские покупатели иностранных интернет-магазинов жалуются на сроки доставки посылок из-за границы. как пишет РБК со ссылкой на комментарии покупателей, клиенты служб экспресс-доставки сообщают о том, что зарубежные посылки стали доставляться дольше, чем раньше, после вступления в действие новых правил Российской таможенной службы.

Как пояснили собеседники издания в самих компаниях по доставке покупок, таможня обрабатывает международные посылки дольше обычного из-за того, что вступили в силу новые таможенные правила.

Как заявил директор Boxberry International Марат Артуганов, новые правила и несовершенство программного обеспечения на таможне привело к тому, что ведомство начало значительно дольше обрабатывать отдельные партии посылок.

Чаще всего задерживаются посылки с интернет-сайтов ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Задержки коснутся 90% всех доставляемых посылок. Срок дополнительной проверки может составлять до пяти дней, рассказал глава департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов.