МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Грузовая компания "Новотранс" поручилась по нескольким кредитам одноименной холдинговой компании, привлеченных у Сбербанка, на общую сумму 4,5 миллиарда рублей, пояснили РИА Новости в группе.

Представитель "Новотранса" уточнил, что речь идет о кредитах Сбербанка, привлеченных начиная с 2019 года.

Ранее холдинговая компания публиковала сообщение о поручительстве грузовой компании по кредиту. Размер сделки в денежном выражении указывался на сумму 4,5 миллиарда рублей.

Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст вагонов — десять лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову.