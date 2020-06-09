"Новотранс" поручилась за холдинговую компанию по кредитам Сбербанка на 4,5 млрд рублей
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Грузовая компания "Новотранс" поручилась по нескольким кредитам одноименной холдинговой компании, привлеченных у Сбербанка, на общую сумму 4,5 миллиарда рублей, пояснили РИА Новости в группе.
Представитель "Новотранса" уточнил, что речь идет о кредитах Сбербанка, привлеченных начиная с 2019 года.
Ранее холдинговая компания публиковала сообщение о поручительстве грузовой компании по кредиту. Размер сделки в денежном выражении указывался на сумму 4,5 миллиарда рублей.
Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст вагонов — десять лет. "Новотранс" принадлежит бизнесмену Константину Гончарову.
https://1prime.ru/business/20200609/831597488.html