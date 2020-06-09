МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму приняло активное участие в формировании новых доступных пакетных туров по России, где комплексная стоимость путешествия начинается от 10 тысяч рублей за недельный пакет на одного человека, заявила в интернет-обращении глава ведомства Зарина Догузова.

Комментируя итоги совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, посвященного развитию туризма, она отметила, что одной из ключевых задач Ростуризма на это лето остается запуск новых доступных маршрутов и направлений для граждан РФ, помимо традиционного юга России.

"Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами и субъектами, для того чтобы сформировать интересные, доступные пакетные предложения для россиян", — сказала Догузова.

По словам чиновницы, уже сейчас есть договоренность о первом запуске чартерной перевозки в Калининградскую область начиная с июля.

"Цены будут начинаться от 10 тысяч рублей за недельный отдых на одного человека. Мы договорились о запуске чартеров в Республику Бурятия, на озеро Байкал. Там стоимость будет начинаться от 30 тысяч рублей за недельный тур", — продолжила глава Ростуризма.

Она сообщила о первом варианте запуска чартеров в Республику Хакасия, где цены пакетного тура будут начинаться от 35 тысяч рублей за неделю на человека. Станет доступнее и Республика Алтай, куда можно будет отправиться по цене от 25 тысяч рублей на недельный отдых на одного человека. При этом в стоимость тура будут входить проживание в гостинице, перелет и экскурсионная программа на выбор.

"Мы продолжаем работу по формированию новых доступных предложений и надеемся на то, что удастся запустить еще хотя бы десяток интересных пакетных предложений для наших граждан и делать все возможное, чтобы россияне как можно более комфортно, безопасно, интересно и доступно смогли отдохнуть на территории нашей страны", — резюмировала Догузова.