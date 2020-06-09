МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба РФ не фиксирует сбоев в работе своих систем, возможные задержки в получении гражданами посылок могут быть связаны с действиями экспресс-перевозчиков, в частности, нарушением ими правил таможенного оформления товаров, сообщает ведомство.

"Сбоев программных средств ФТС России не фиксируется. Выпуск международных почтовых оправлений, которые своевременно и корректно декларируются экспресс-перевозчиками, таможенные органы осуществляют в сроки. При этом задержки в таможенном оформлении МПО могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы", — следует из сообщения.

Ряд логистических компаний ранее сообщил об увеличении сроков доставки в России посылок из-за рубежа. "Задержки случаются только на таможне, составляют один-два дня", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании СДЭК, отметив, что массовыми такие задержки назвать сложно. В пресс-службе Pony Express также подтвердили увеличение сроков прохождения таможенных процедур для трансграничных отправлений.

В ФТС объяснили, что новые правила связаны с необходимостью полной проверки таможенниками паспортных данных получателей товаров. "Таможенные органы регулярно пресекают попытки провоза рядом экспресс-перевозчиков коммерческих партий товаров. В частности, в отношении экспресс-перевозчиков выявлено большое количество фактов использования недействительных паспортных данных получателей международных почтовых оправлений, а также фиксируется значительное число коммерческих партий товаров, которые экспресс-перевозчики заявляют в качестве товаров для личного пользования. Данная проблема носит системный характер", — говорится в сообщении ведомства.

При этом ФТС подчеркивает, все экспресс-перевозчики были уведомлены об изменении правил заранее. Кроме того, иностранные интернет-посылки — это лишь около 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли – а значит, их оформление не создает заметной дополнительной нагрузки на таможню, пишет ФТС.

"У большинства покупателей-физических лиц в настоящее время сложностей не возникает", — заключили в ведомстве.