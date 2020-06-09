МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вызванный коронавирусом эффект приведет к совокупным убыткам мировых авиакомпаний в размере 84 миллиарда долларов в 2020 году, в 2021 году убытки сектора сократятся до 15,8 миллиарда долларов, говорится в новом прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"В финансовом отношении 2020 год станет наихудшим годом в истории авиации. В среднем каждый день этого года приносит отрасли 230 миллионов долларов убытков. В общей сложности это убытки в 84,3 миллиарда долларов. Это означает что, исходя из оценок пассажироперевозок в этом году в 2,2 миллиарда пассажиров, авиакомпании потеряют 37,54 доллара на пассажира", — приводятся в сообщении слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac).

Организация также прогнозирует, что совокупная выручка мировых авиакомпаний в 2020 году упадет в 2 раза — до 419 миллиардов долларов с 838 миллиардов долларов в 2019 году, а в 2021 году выручка вырастет до 598 миллиардов долларов. IATA также ожидает, что пассажиропоток мировых авиакомпаний в 2021 году вырастет на 55% с низких отметок этого года, но в то же время показатель останется на 29% ниже уровня 2019 года.

По данным IATA, объем мировых пассажирских авиаперевозок в мае вырос на 30% по сравнению с очень низким уровнем апреля. В конце мая организация прогнозировала, что совокупная долговая нагрузка мировых авиаперевозчиков к концу года вырастет примерно на 28%, до 550 миллиардов долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.