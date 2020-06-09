МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ в январе-мае вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,2%, до 351,39 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

В том числе перевалка сухих грузов увеличилась на 4,2%, до 155,74 миллиона тонн, наливных — на 2,5%, до 195,65 миллиона.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна РФ вырос на 2,6%, до 110,9 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов понизился на 2,4%, до 44,86 миллиона тонн, а наливных — увеличился на 6,2%, до 66,04 миллиона.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 6,6%, до 105,76 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов вырос на 15,1%, до 41,16 миллиона тонн, наливных — на 1,8%, 64,6 миллиона.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,1%, до 90,34 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов вырос на 3,6%, до 56,28 миллиона тонн, наливных — на 4,9%, до 34,06 миллиона.

Поставки сократились за счет снижение ввоза мяса и субпродуктов на 41,5%, овощей — на 21,4%, сахара — на 17,4%, рыбы — на 10,8%, молочных продуктов — на 5%.

При этом поставки растительного масла возросли в 2 раза, а зерновых культур — на 36%.