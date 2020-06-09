МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Поставки самолетов американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в мае опустились до четырех штук, говорится на сайте компании.

Отмечается, что Boeing в мае поставил 2 самолета модели 777, и по одному самолету моделей 767 и 737. Всего с начала года Boeing поставил 60 самолетов, максимальное количество, из которых 20 пришлось на март.

Кроме того, Boeing за отчетный месяц получил заказы на поставку 9 самолетов, в то время как в апреле компания не получила ни одного заказа. По сравнению с мартом показатель уменьшился почти в 3 раза. С начала года Boeing получил заказы на поставку 58 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.