МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие сервисы доставки еды и продуктов не ожидают резкого падения спроса на свои услуги после отмены режима самоизоляции, заявили РИА Новости в компаниях.

В Москве с 9 июня отменены самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Мэр Сергей Собянин утвердил график, согласно которому большинство городских предприятий и организаций сможет поэтапно вернуться к работе. Другие российские регионы также постепенно смягчают ограничения.

"Прирост пользователей в наших фудтех-сервисах ("Яндекс.Еда", "Яндекс.Шеф" и "Яндекс.Лавка") с конца марта составил более 120%, в доставку пришло много новых покупателей, и после снятия режима самоизоляции многие из них сохранят приобретенные цифровые привычки", — отметили в пресс-службе "Яндекс.Еды".

В компании добавили, что несмотря на то, что продуктовый ритейл продолжал работать без ограничений, тем не менее в сегменте egrocery (продажа товаров повседневного спроса через интернет) наблюдался рост, и в компании не видят тенденций к его замедлению. "Проникновение онлайна в этом сегменте до начала режима самоизоляции было менее 1%, у этого рынка огромный потенциал роста независимо от внешних обстоятельств, но карантинные меры, кроме того, ускорили потребительский сдвиг", — заявили в пресс-службе "Яндекс.Еды".

"Снятие связанных с профилактикой коронавируса ограничений совпадает с началом сезона отпусков и хорошей погодой в Москве. Безусловно, в таких условиях жители города будут проводить на свежем воздухе больше времени и их модель поведения изменится. Понимая это, мы заранее запустили функцию заказа еды на вынос, которая позволит нам быть полезными пользователям сервиса во время прогулок, поэтому мы оптимистично смотрим на период выхода из связанных с эпидемией ограничений", — сказали в пресс-службе Delivery Club.

Основатель сервиса экспресс-доставки "Самокат" Вячеслав Бочаров отметил, за время действия режима самоизоляции спрос на услуги сервиса увеличился в 3,5 раза. "Сейчас мы доставляем более 50 тысяч заказов каждый день, и пока еще не почувствовали падения по заказам или отток клиентов. "Смена режима", определенно, повлияет на темпы нашего роста, но заказов не станет меньше", — сказал он.