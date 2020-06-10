МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group (принадлежит АФК "Система", планирует IPO) по МСФО в первом квартале 2020 года сократилась на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 14,332 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

Показатель OIBDA в первом квартале снизился на 33,8% — до 2,627 миллиарда рублей. Снижение показателя год к году обусловлено снижением цен на бумагу по сравнению с первым кварталом 2019 года, когда стоимость продукции целлюлозно-бумажной отрасли достигла исторических максимумов.

Рентабельность по OIBDA сократилась на 9,1 п.п. год к году, до 18,3% в первом квартале 2020 года.

"Чистый убыток составил 5,2 миллиарда рублей в первом квартале 2020 года. Динамика показателя год к году была обусловлена эффектом курсовых разниц от переоценки валютного долга компании", — указано в сообщении.

В апреле 2020 года Segezha Group выделила средства Сегежской ЦРБ на закупку медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе машин скорой помощи с портативными аппаратами ИВЛ.

Segezha Group — крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга реализуется в 88 странах.