МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.

"KFC готовит к открытию свой первый в мире "ресторан будущего", в основе концепции которого — минимизация контактов внутри помещения…. Ресторан, расположенный в районе станции метро "Бутырская" в Москве, уже полностью готов к эксплуатации и сможет начать принимать гостей в июне, после снятия соответствующих ограничений для заведений общественного питания", — говорится в релизе.

Сеть указывает, что обращение наличных денег в ресторане для повышения безопасности сведено к минимуму. "Бесконтактное обслуживание обеспечивается за счет отсутствия традиционных касс с кассирами (вместо них digital-киоски), а также при помощи бесконтактной автоматизированной зоны выдачи заказов и системы биометрической идентификации для оплаты и получения заказов", — отмечается в сообщении.

В ресторане также предусмотрена возможность получения заказа, оформленного в мобильном приложении. Часть кухни ресторана открытая: можно видеть, как заказ формируется и движется по конвейерной ленте, а затем с помощью специальной роборуки помещается в ячейку. Новое заведение станет инкубатором digital-решений для KFC, самые успешные из которых будут внедряться в других ресторанах сети.

Компания также отмечает, что для профилактики распространения коронавируса в ресторане, как и в остальных российских заведениях сети, будут приняты повышенные санитарно-гигиенические меры. В частности, будет наноситься специальная разметка для напоминания о социальной дистанции, столы будут дезинфицироваться после каждого посетителя.

KFC — подразделение американского оператора сетей быстрого питания Yum! Brands. KFC специализируется на блюдах из курицы, на сегодняшний день сеть ресторанов компании насчитывает 23 тысячи ресторанов в 140 странах мира. Число ресторанов KFC в России превышает 930.