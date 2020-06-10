МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Холдинг РЖД в июне 2020 года вводит скидки на билеты в плацкарт и купе, а также для пассажиров старше 60 лет, следует из сообщений компании.

Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что компания ожидает роста спроса у пассажиров на путешествия по железной дороги в России после COVID и планирует стимулировать его, в том числе скидками на билеты. "До конца июня билеты на верхние места в плацкартные вагоны можно приобрести со скидкой 30%", — говорится в одном из сообщений. Речь идет о плацкартных вагонах всех поездов, отправляющихся во внутригосударственном сообщении с 10 по 30 июня 2020 года включительно. Скидка дается на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54).

Отмечается, что условия не распространяются на оформление билетов на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей, а также при оформлении билетов по детскому тарифу.

Еще одна скидочная акция касается билетов на поездки "туда и обратно". При оформлении билетов в направлении "обратно" пассажирам предоставляется скидка 20%. "Акция действует при одновременном оформлении проездных документов в купе поездов, следующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня", — говорится в сообщении.

Условия не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

"С 15 по 25 июня пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20%. Совершить поездки можно будет в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня 2020 года", — написано в другом сообщении РЖД.