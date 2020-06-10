АНКАРА, 10 июн —ПРАЙМ. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о возобновлении с 11 июня международных рейсов, приостановленных в конце марта из-за пандемии коронавируса.

"Наши зарубежные рейсы начинаются с 11 июня", — говорится в сообщении гендиректора Turkish Airlines Биляля Экши.

Как следует из приведенного им расписания, первые рейсы 11 июня авиакомпания совершит в пять городов Германии (Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Мюнхен, Дюссельдорф), а также в Лондон и Амстердам.