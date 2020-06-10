МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Интерлизинг" вошел в состав банковской группы "Уралсиб", это позволит нарастить темпы роста бизнеса и долю рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе лизинговой компании.

"Лизинговая компания "Интерлизинг" вошла в состав банковской группы "Уралсиб"… Интеграция в банковскую группу позволит компании продолжить наращивать темпы роста бизнеса и долю рынка при поддержке ПАО "Банк "Уралсиб", являющегося одним из крупнейших российских универсальных банков федерального уровня", — сообщили в пресс-службе со ссылкой на генерального директора лизинговой компании Сергея Савинова.

"Интерлизинг" — лизинговая компания с региональной сетью, охватывающей 18 субъектов РФ и которая согласно планам к концу года будет насчитывать 25 собственных филиалов и более 270 партнерских точек продаж.

Чистая прибыль "Интерлизинга" по МСФО в 2019 году составила 566 миллионов рублей, чистые инвестиции в лизинг выросли на 16%, до 12 миллиардов рублей, объем нового бизнеса компании с учетом НДС превысил 14,5 миллиардов рублей.