МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Гендиректор Mail.ru Group (MRG) Борис Добродеев попросил власти РФ рассмотреть подготовленные компанией меры поддержки игровой индустрии и в целом высокотехнологичных компаний, включая налоговые и регуляторные.

"Мы хотели бы попросить о возможности рассмотреть пакет мер, который мы разработали, по выравниванию налогового и регуляторного режима для игровой индустрии и вообще для высокотехнологичных компаний, которые добились успеха на международной арене", — сказал Добродеев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии.

"На сегодняшний день мы видим определенную проблему в развитии именно экспортной части наших технологичных продуктов. К сожалению, в меру ряда регуляторных и налоговых особенностей наша юрисдикция теряет конкурентоспособность в пользу других стран. Мы видим большой отток именно онлайн-игровых компаний за рубеж. Это компании с преимущественно международной выручкой, и они могут работать там, где им выгодно и где им удобно. В итоге происходит массовый отток и интеллектуальной собственности, и талантов, и налогов", — пояснил глава интернет-холдинга.

Вместе с тем, по его словам, российская игровая индустрия имеет значительный экспортный потенциал. "Наши специалисты стали создавать продукты, которыми пользуются десятки и даже сотни миллионов людей за пределами России. В этом году экспортная выручка от игровых компаний превысит наверно 4 миллиарда долларов. Это уже больше, чем, например, весь экспорт рыбы из России. Но только про экспорт рыбы и про экспортный потенциал рыбы знают практически все, а про потенциал технологического экспорта – практически никто", — сказал Добродеев.

"При этом важно понимать, что это деньги, которые заработаны русским интеллектом, русской смекалкой, русским умением", — добавил глава MRG.

Он также подчеркнул, что компьютерные игры – это не примитивные азартные игры, а очень сложный программный продукт. "Это, как кино в 20 веке, которое начиналось с развлечений, а потом стало транслировать культурный код и ценности, и даже смыслы", — привел сравнение топ-менеджер.

Он также поддержал предложение ассоциации "Руссофт" по смене системы налогообложения реализации ПО через интернет. "Сейчас, к сожалению, наше налоговое законодательство несколько дискриминирует данный вид распространения программного обеспечения, и мы попросили бы о возможности уравнять этот вид распространения программного обеспечения с другими", — сказал Добродеев.