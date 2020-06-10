МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинг компании X5 Retail Group (управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") до "ВВ+" с "ВВ", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"На наш взгляд Х5 обладает хорошим положением для поддержания лидирующей доли на российском рынке розничной торговли продуктами питания, а также для сохранения доходности на уровне выше среднего, несмотря на текущее давление на рентабельность", — объясняет рейтинговое действие агентство.