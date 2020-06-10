ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Компания Starbucks сообщила в среду, что закроет около 400 кофеен в Северной Америке на протяжении последующих 18 месяцев на фоне пандемии коронавируса и снижения экономической активности.

Компания также откроет около 300 новых кофеен до конца финансового года, это вдвое меньше, чем планировалось изначально.

Бумаги Starbucks дешевеют на Нью-Йоркской фондовой бирже уже на 4,7% после прогноза компании по результатам за третий квартал. Так, компания ожидает, что пандемия коронавируса приведет к снижению консолидированной выручки за период на 3-3,2 миллиарда долларов, операционной прибыли — на 2-2,2 миллиарда долларов.