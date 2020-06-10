МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Оператор поездов в Крым — частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) — 11 июня открывает продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска, сообщил Минтранс России.

Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение Федеральному агентству железнодорожного транспорта об организации движения дополнительных поездов в Крым. Это произошло после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля. За этим заявлением последовал рост продаж билетов на поезда в Крым.

"С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов "Таврия" по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня", — говорится в сообщении Минтранса.