МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает предоставить субсидию в размере 15 миллиардов рублей фонду развития промышленности на поддержку перспективных отечественных разработок, в том числе лекарственных препаратов и медизделий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство дополнительно выделит 15 миллиардов рублей Российскому фонду технологического развития. В соответствии с проектом распоряжения правительства, которое мы сегодня рассмотрим, эти средства пойдут на поддержку перспективных отечественных разработок, прежде всего, в сфере промышленности при производстве новой высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что это позволит повысить потенциал отечественных предприятий и локализовать производство высокотехнологичной продукции на территории РФ.

"Государственную помощь получат и проекты, которые направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, в первую очередь на увеличение объемов производства оборудования и всего, что необходимо для диагностики, профилактики и лечения опасных заболеваний, в том числе лекарств и медизделий", — добавил он.