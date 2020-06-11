КРАСНОДАР, 11 июн — ПРАЙМ. Гостиницы вместимостью до 50 номеров откроют в Краснодарском крае с 12 июня при условии жесткого соблюдения ими регламентов Роспотребнадзора, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В четверг на заседании оперштаба главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина заявила, что послабление режима ограничений на Кубани не привело к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Принято решение об отмене "карантинных" пропусков, которые сейчас требуются для передвижения между муниципалитетами.

"С 12 июня гостиницы до 50 номеров можно открыть", — сказал Кондратьев на заседании оперштаба. При этом губернатор отметил, что гостиницы должны работать в рамках жесткого регламента Роспотребнадзора.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы.