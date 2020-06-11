АНКАРА, 11 июн — ПРАЙМ. Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в РФ с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны, говорится в циркуляре МВД Турции, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В четверг возобновились международные рейсы из аэропортов Стамбула и Анкары после 2,5 месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines выполнил рейсы в ФРГ, Великобританию и Нидерланды.

"В связи с тем, что на последнем заседании кабинета министров на фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полетам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией – 15 июля. Подтверждение (с российской стороны) ожидается", — говорится в документе.

Согласно документу, ожидаемое возобновление авиасообщения Турции с Казахстаном — 20 июня, с Украиной и Белоруссией — 1 июля, с США — 1 сентября.

Отмечается, что все прибывающие в Турцию пассажиры независимо от гражданства будут проходить контроль состояния здоровья.

"В случае выявления симптомов коронавируса они будут бесплатно проходить соответствующий тест", — указывается в документе.

Циркуляр подписан главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и разослан всем заинтересованным ведомствам всех провинций страны.