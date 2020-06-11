МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала "Яндексу" в приобретении агрегатора такси "Везет", сообщило ведомство.

Оно отмечает, что 15 мая получило ходатайство о согласовании сделки по приобретению компанией "Яндекс" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие.

"ФАС России… установила, что в случае осуществления сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах Российской Федерации, свыше 80% в границах девятнадцати субъектов РФ и свыше 50% в границах тридцати двух субъектов", — говорится в сообщении.

Таким образом, указывает служба, в результате совершения сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везет" усиливают доминирующее положение как на всей территории страны, так и в более чем половине регионов.

"11 июня 2020 года ФАС России на основании закона о защите конкуренции приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства", — подытожило ведомство.

"Яндекс.Такси" в июле объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Глава ФАС Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказывал, что "не в восторге" от этой сделки. Он уточнял, что такая покупка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка, а если доля будет от 35% до 50%, то возможно предписание.

В середине октября стало известно, что "Яндекс" отозвал из ФАС ходатайство на покупку активов "Везет" и подал новое. Компания тогда объяснила это изменением структуры сделки, а срок рассмотрения этого ходатайства продлевался до 31 декабря. В конце года компания вновь отозвала ходатайство и подала новое. На этот раз тот шаг был связан с необходимостью представления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивает это приобретение. Последний раз "Яндекс" отзывал ходатайство о покупке "Везет" в конце марта.