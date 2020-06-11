МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Оператор поездов в Крым — частная компания "Грандсервисэкспресс" (ГСЭ) — в четверг открыла продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска, сообщили РИА Новости в компании.

"Продажа билетов на анонсированные маршруты открыта сегодня. На текущий момент продано более 4 тысяч билетов на поезда "Таврия" по новым направлениям", — сообщили в ГСЭ. Фирменные поезда "Таврия" в настоящее время курсируют в Крым через мост из городов материковой России из Санкт-Петербурга и Москвы. Летом текущего года компания запускает новые маршруты.

В частности, поезд №75/76 Симферополь-Екатеринбург будет курсировать раз в неделю и следовать через Казань, Саранск, Пензу и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.

Поезд №141/142 Екатеринбург-Симферополь будет курсировать также раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Первый поезд из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля.

Поезд №525/526 Симферополь-Кисловодск будет курсировать два раза в неделю. Он будет проходить через Минеральные Воды, Армавир и Краснодар. Первый состав из Симферополя отправится 29 июня, из Кисловодска — 1 июля.

Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.