МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Американская компания Nike объявила праздничным днем для своих сотрудников в США 19 июня, когда во многих американских штатах отмечается так называемый Juneteenth — день освобождения рабов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо генерального директора Nike Джона Донахью сотрудникам.

Ранее праздничным днем для сотрудников Juneteenth объявили компании Twitter и Square.

"В Nike Inc. мы стремимся быть лидером в создании многообразной, инклюзивной команды и культуры", — заявил Донахью. Он отметил, что Juneteenth дает возможность "отпраздновать афроамериканскую историю и культуру и почтить память".

"Вы сказали мне, что мы недостаточно поддерживали…наших темнокожих товарищей по команде, как они того заслуживают. Это должно измениться", — заявил Донахью в письме.

День освобождения ежегодно отмечается 19 июня в 47 из 50 штатов США.