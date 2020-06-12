МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов из-за рубежа в Россию на 12-21 июня.

На 12 июня планируется рейс Париж — Москва. На 13 июня — Гоа — Москва — Ростов-на-Дону, Бангкок — Москва — Ростов-на-Дону, Лондон — Москва, Ош — Москва. 14 июня россиян вывезут из Денпасара в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, из Хошимина в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, из Бишкека в Москву, из Еревана в Ростов-на-Дону.

Граждане 15 июня смогут вернуться из Еревана в Москву, Казань, Махачкалу, из Антальи в Москву, Казань, Махачкалу. 16 июня ожидаются рейсы Дели — Москва, Тегеран — Москва, Бангкок — Новосибирск.

На 17 июня планируются рейсы Бишкек — Казань, Нью-Йорк — Москва. На 18 июня — Коломбо — Москва. 19 июня ожидаются перелеты Бишкек — Якутск, Париж — Москва, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Москва. 20 июня должен состояться рейс Ош — Москва, 21 июня — Бишкек — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.