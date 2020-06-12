МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" начала распродажу билетов на июль, говорится в рассылке компании для пассажиров.

"Победа" начинает большую распродажу билетов на июль", — говорится в сообщении. Как уточняется, билеты будут стоить от 999 рублей.

Источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что стоимость билетов в июле будет в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.

"Победа" 31 мая возобновила полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19. В летнем расписании лоукостер планирует летать по 83 направлениям.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,2 миллиона случаев заболевания, более 413 тысяч человек скончались. В России общее число выявленных заболевших составляет 511 423 человек, всего скончались от болезни 6 715 человека, выздоровели 269,3 тысячи.