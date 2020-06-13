МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. С начала лета желание отдохнуть и сменить обстановку у россиян победило коронавирусные страхи – многие начали интересоваться ценами на туры и билеты. На текущий момент выезд за рубеж под запретом, и прогнозы на его возобновление весьма расплывчаты. Поэтому жаждущие отпуска на море переключились на отечественные курорты.

Тут их ждет разочарование: судя по всему, в июне массовый туризм к Черному морю не возобновится. Власти Краснодарского края по рекомендации Роспотребнадзора приняли решение продлить карантин в регионе до 21 июня, и прием отдыхающих пока ведут лишь санатории с медицинской лицензией. Туристы не спешат бронировать путевки, опасаясь ограничений, главное из которых – необходимость получать медицинские справки.

Вопрос с ценами на туры остается открытым до запуска массового отдыха, пока он становится лишь предметом спекуляций. На минувшей неделе в СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) появилась информация о том, что цены на отдых в РФ вырастут на 30%.

Вскоре в АТОР это опровергли, назвав новость фейком. "Повышения цен на российский туристический продукт в 2020 году вообще не ожидается. Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

С этим согласны и другие участники рынка. Такой прогноз абсолютно необоснован, можно лишь ожидать снижения цен на туристические услуги, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Это возможно за счёт удешевлённой авиаперевозки, пояснил он.

ЦЕНОВЫЕ КУЛЬБИТЫ

Снижение цен обусловлено низким потребительским спросом и низкой платежеспособностью граждан РФ после пандемии. Однако опрошенные "Прайм" эксперты высказывают мнение, что цены даже если сначала и снизятся, то все же начнут расти, как только ситуация стабилизируется.

"Туристическая отрасль в России в значительной степени пострадала от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Теперь, когда эти ограничения постепенно снимаются, организации в сфере внутреннего туризма будут пытаться компенсировать понесенные убытки за счет потребителей, тем более что в отношении внешнего туризма пока сохраняется неопределенность. Да и внешний туризм, в случае открытия границ, подорожает за счет изменения валютного курса, роста стоимости авиабилетов и других факторов", — рассуждает эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Часть людей, обычно выбирающих зарубежные поездки в отпуск, будут искать возможности отдохнуть внутри страны. Учитывая, что для нашей страны характерен дефицит современных средств размещения с адекватным уровнем сервиса, в ответ на возросший спрос будут расти цены. "Оценка относительно роста цен на 20-30% выглядит вполне правдоподобной, поскольку часть сезона уже пропущена и есть отложенный спрос на оставшуюся часть лета и начало осени", — полагает она.

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ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ ДЕШЕВЛЕ

Что касается цен на авиабилеты, то на данный момент в июне они дешевле, чем в июле. По данным сервиса путешествий Туту.Ру, в июне 2020 средний чек на билет "туда-обратно" на 16% ниже, чем в июле и на 31% ниже, если сравнивать средние чеки на авиабилеты в одну сторону. Это нормальная ситуация для летнего сезона — в июне 2019 средний чек на билет "туда-обратно" был на 17% ниже, чем в июле 2019 и на 22% ниже, если сравнивать средние чеки на авиабилеты в одну сторону.

В абсолютном выражении цены-2020 на 1-2 тысячи рублей ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Но как только спрос начнет расти, с большой вероятностью, цены на билеты начинают тоже расти, прогнозируют в Туту.Ру (как правило, на рынке работает такая ценовая политика у многих авиакомпаний в бескризисное время).

Если брать билеты непосредственно перед датой вылета, можно неплохо сэкономить. По данным "Яндекс.Билеты", приобрести авиабилет в Сочи и обратно с вылетом завтра или послезавтра можно за 2,7 тысячи рублей. Неплохая цена за возможность провести неделю на самом "раскрученном" российском курорте. Тем более, в Крыму курортный сезон для туристов из других регионов пока не открыт.

БУДЕТ ЛИ СПРОС?

При этом россияне уже готовы к путешествиям, но только если они будут бюджетными и более-менее комфортными с точки зрения санитарного режима.

"Как показывают опросы, которые мы регулярно проводим на сайте, у людей не пропало желание куда-либо путешествовать. Мечты о поездке начинались с малого: от просто спокойно выйти из дома в парк до желания поехать на райские острова", — рассказали в Туту.Ру.

Компания прогнозирует в текущем году рост внутреннего туризма за счет сегмента зарубежного, но при этом снижение среднего чека по сравнению с прошлым годом. Вырастет сегмент путешествующей молодёжи, уменьшится сегмент путешествующих людей предпенсионного возраста и пожилых людей.

Люди не будут отказываться от поездок, если снимут ограничения по перемещению (или будет понятно, что ждет человека по прибытию на курорт, и он будет готов к определенным неудобствам), решен вопрос с транспортной доступностью, цены на отдых не будут заоблачными. "Кстати, как показал наш опрос, люди с большей охотой на пляже будут носить маски, чем согласятся больше заплатить за путевку", — отметили в компании.

Кроме того, играет роль экономическая ситуация в стране. Ведь, если человек остался без работы, то вряд ли он отправится в путешествие. По словам Киселевой, финансовая возможность поехать отдыхать будет не у всех, кто планировал летний отдых. Доходы населения за время пандемии сильно упали.

"По разным оценкам, во втором квартале 2020 года падение реальных располагаемых денежных доходов может составить от 5-6% до 17-18% в годовом выражении. Причем в нынешних условиях, когда ограничения затронули в основном малый и средний бизнес, значительное падение доходов как раз характерно для довольно обеспеченных и активных слоев населения, для которых поездки в отпуск были обычным делом", — говорит она.

В целом, в сезоне-2020 туристическая активность будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, это снятие ограничений на перемещения внутри страны и за рубеж, а также оценка людьми и властями рисков, связанных с COVID-19. Не менее важна глубина падения доходов и наличие возможности для их восстановления в ближайшее время — есть ли у людей сбережения, которые они готовы потратить на оплату турпоездки, резюмируют эксперты.​