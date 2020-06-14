МАДРИД, 14 июн — ПРАЙМ. Испания откроет границы со странами Шенгена 21 июня, за исключением Португалии, с которой сообщение будет возобновлено 1 июля, сообщил премьер страны Педро Санчес.

"21 июня открываются границы со странами Шенгенской зоны, кроме Португалии, с которой (это произойдет) 1 июля", — заявил Санчес на пресс-конференции.

Он пояснил, что с 1 июля также начнется постепенное открытие границ с третьими странами.

"Начиная с 1 июля, будут постепенно открываться границы с третьими странами за пределами Шенгена, разумеется, не со всеми, а с теми, которые будут включены в список, если они будут выполнять три условия. Во-первых, эпидемиологическая ситуация должна быть аналогичной или лучше, чем в ЕС. Во-вторых, они должны принять определенные санитарные условия. И в-третьих, должны действовать взаимно, то есть должны также принимать путешественников из стран ЕС", — сказал премьер.

Он пояснил, что решение о том, с какими именно третьими странами откроют европейские границы, члены ЕС будут принимать совместно. "Не будет никакого смысла, если мы откроем границы внутри Шенгена, и при этом каждая из наших стран будет иметь свои договоры с третьими странами за пределами Шенгена. Это было бы абсолютно неэффективно. Будем надеяться, что ЕС удастся выработать это соглашение об открытии границ с третьими странами", — сказал Санчес.

По его словам, границы будут открываться при соблюдении мер безопасности. Обязательный карантин для всех, кто прибывает в Испанию из-за границы, будет отменен с 21 июня, добавил премьер.

Санчес также рассказал, что на следующей неделе правительство представит план восстановления туристического сектора, заявив, что это направление "приоритетное". Туризм составляет 12% ВВП Испании, обеспечивает примерно 12% рабочих мест.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года, однако министр иностранных дел Аранча Гонсалес заявила, что Испания это сделает в конце июня.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и будет действовать до 21 июня.