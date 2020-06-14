МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что основные объемы по строительству в столице наверстают до конца года.

"Те стройки, на которых велись работы, эпизодически возникали очаги, людей надо было лечить, изолировать. Плюс ещё целый ряд подрядчиков, которые поставляли комплектующие материалы, в то время не работали, заводы стояли. Но я надеюсь, что до конца года мы основные объемы наверстаем, а то, что не наверстаем, наверстаем в следующем году. По крайней мере мы все ограничения сняли и по финансированию, и по разрешению строительства", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, работа строек, которая была приостановлена в период пандемии, была возобновлена с 12 мая.

Он также отметил, что кинотеатры откроются в Москве уже в июле.

"Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, — это уйдет уже на июль", — сказал мэр, добавив, что дальнейшее снятие ограничений будет зависеть от ситуации с заболеванием.