МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В начале июня была зарегистрирована сделка по приобретению семьей бизнесмена Максима Викторова 49% долей уставного капитала ООО "Русский Пионер", являющегося учредителем и издателем одноименного журнала, сообщила агентству "Прайм" представитель Фонда семьи Викторова Анастасия Конова.

По словам совладельца и главного редактора "Русского Пионера" Андрея Колесникова, новые инвесторы были привлечены с целью развития издания, в том числе обновления его электронной версии на базе современных телекоммуникационных платформ.

Конова сообщила, что в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании условий заключенного договора, новые инвесторы не будут вмешиваться в деятельность редакции средства массовой информации и его главного редактора, а также готовы содействовать повышению привлекательности СМИ для читателей и рекламодателей.