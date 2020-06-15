МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в мае 2020 года увеличила выручку на 6,7% по сравнению в показателем за аналогичный период прошлого года, до 10,1 миллиарда рублей, EBITDA выросла на 38,7%, до 959 миллионов рублей, говорится в сообщении ритейлера.

"Консолидированная неаудированная выручка группы увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,1 миллиарда рублей…. Показатель EBITDA вырос на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 959 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Скорректированная EBITDA (скорректирована на бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента) повысилась на 40% — до 1,005 миллиарда рублей.

"По итогам первых 11 дней июня мы ускорили темп роста общих продаж группы до 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом планируем открыть все из 34 оставшихся временно закрытых для покупателей магазинов до конца этого месяца", — отметила гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова, слова которой приводятся в релизе.