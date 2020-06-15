МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в РФ должна сократиться вслед за размером платежей по льготной ипотеке под 6,5%, заявил президент Владимир Путин.

В ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в понедельник глава "ЛСР.Недвижимость Северо-Запад" Юрий Константинов заявил, что благодаря программе льготной ипотеки под 6,5% ежемесячный платеж по ипотечному кредиту становится меньше, чем стоимость аренды аналогичного жилья. Он также отметил, что эта программа серьезно простимулировала спрос — после ее объявления количество ипотечных сделок в Санкт-Петербурге возросло в 1,5 раза, 82% из них — сделки с господдержкой.

"Я думаю, что и ставка аренды тоже должна вниз подползти, как по по тем обстоятельствам, которые вы сейчас упомянули. Понятно, думаю, что для всех нас ясно, что 6,5% — прежде всего для людей сделано, но и строительную отрасль, конечно, мы стремились поддержать. Судя по тому, что вы сейчас сказали, так оно и получается", — сказал Путин в ходе совещания.

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге, 3 миллиона рублей — в других регионах России.