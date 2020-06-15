МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) транспортного холдинга "ДелоПортс" до "B+" с "BB-" со стабильным прогнозом.

Рейтинг, соответственно, был также выведен из списка на пересмотр с возможным понижением (Rating Watch). Помещение в список последовало после того, как 27 ноября группа "Дело", которой принадлежит 100% акций "ДелоПортс", выиграла аукцион и приобрела 50% и две акции компании "Трансконтейнер" за 60,3 миллиарда рублей.

"Понижение следует после завершения… приобретения доли еще в 49,64% в "Трансконтейнере" в апреле 2020 года. Теперь группа "Дело" контролирует долю "Трансконтейнера" в 99,64%", — поясняется в релизе агентства.

Оценка кредитоспособности компании на самостоятельной основе (SCP) была при этом оставлена на отметке "BB-".

"Несмотря на приобретение "Трансконтейнера" и экономические последствия эпидемии, финансовое положение группы и входящих в нее компаний остается стабильным, операционные процессы — устойчивыми", — прокомментировал решение агентства генеральный директор УК "Дело" и "ДелоПортс" Игорь Яковенко.

"ДелоПортс" — российская холдинговая компания, входит в группу "Дело" бизнесмена Сергея Шишкарева. В структуру активов компании входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы "ДелоПортс" располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.