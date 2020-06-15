МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснано" рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2019 года, следует из материалов "Роснано".

"Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Роснано" принять решения: по результатам 2019 года чистую прибыль АО "Роснано" не распределять в связи с получением убытка, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО "Роснано" по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

По итогам 2018 года "Роснано" получила прибыль в 5,6 миллиарда рублей против убытка годом ранее. В результате компания выплатила дивиденды по обыкновенным акциям в размере 550 миллионов рублей. По итогам 2019 года компания получила убыток в размере 16,5 миллиарда рублей.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.